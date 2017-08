KEI-week loper? Dit moet je weten!

Zo'n 5000 studenten lopen deze week de KEI-week, dé studentenintroductieweek in de stad Groningen. Ben jij er een van? Dan is dit artikel je startpunt.

Dit zijn vijf handige onderwerpen om te weten voor de KEI-week, en misschien ook wel tijdens je verdere studententijd in Stad.Stad Groningen telt iets meer dan 200.000 inwoners; de provincie rond de 600.000. Een derde van de provincie woont dus in Stad. Van die 200.000 bewoners zijn er, afhankelijk van het studiejaar, 54.000 tot 57.000 studenten. Bij de RUG en Hanzehogeschool staan 10.000 internationale studenten ingeschreven Als gevolg van het leenstelsel , blijven steeds meer Nederlandse studenten thuis wonen. Met name in Groningen is het aantal jonge verhuizers de afgelopen jaren sterk teruggelopen . Toch woont nog steeds bijna driekwart van de eerstejaarsstudenten in Groningen op kamers - een veel hoger percentage dan in andere studiesteden. Studenten wonen vooral in de blauwe wijken. Hoe donkerder, hoe meer studenten:De twee vorige jaren waren er zo'n 5500 KEI-lopers. De meeste eerstejaars studenten die de Stad willen proeven, komen uit Overijssel, Friesland en Groningen. Oh ja, een laatse cijfer dat je deze week nodig zal hebben tijdens een quiz: de Martinitoren is 96,8 meter hoog.Als je een familielid of vriend kent die in Groningen heeft gestudeerd, heb je vast eens gehoord dat Vindicat de grootste studentenvereniging is. Maar dat is niet langer het geval. In 2015 nam Albertus Magnus het stokje over met 2300 leden, tegenover 2190 van Vindicat. Die lijn zette door met het aantal nieuwe leden vorig jaar. 480 nieuwe studenten schreven zich in bij Vindicat ('het corps'), maar Albertus Magnus verwelkomde liefst 500 nieuw leden. Dizkartes volgde als numer 3 met 302 nieuwe aanmeldingen en ook NSG, Bernlef en Cleopatra verwelkomden meer leden dan in vorige jaren.Hoeveel aanmeldingen Vindicat dit jaar krijgt, wordt spannend om te zien. Het corps kwam vorig jaar negatief in het nieuws door een mishandeling bij de ontgroening. Gemeente, opleidingen en landelijke politiek drongen daarna op nieuwe regels bij ontgroeningen.Met in totaal nog geen 10.000 leden, bereiken de verenigingen trouwens lang niet heel studerend Groningen. Het percentage studenten dat bij een vereniging gaat in Groningen is een stuk lager dan in bijvoorbeeld Leiden. Je komt je studententijd dan ook prima door zonder lid te zijn.Als je ze nog niet kent, leer je ze wel kennen. Maandagavond op de Grote Markt, dinsdagavond tijdens de Night of the Songs of... op elke willekeurige nacht in de kroeg. Het nummerdat Ralf Poelman schreef als benefietsingle voor de KWF Kankerbestrijding in 2007, is zo'n beetje hét lijflied geworden van studerend Groningen.Vanaf de vorige zomer is er nog een Gronings nummer waar je niet omheen kan. Vorig jaar was Dakterras nog een inzending van Albertus Magnus voor het studentensongfestival, nu is het een hit.De binnenstad van Groningen verandert behoorlijk tijdens de vier (of vijf, of nog meer) jaar die je hier doorbrengt. De stad wordt vooral meer een winkel- en terraspark. De afgelopen jaren kwamen er al bijzonder veel koffietentjes en bekende winkelketens bij in Stad. In de komende jaren verrijst het Groninger Forum en daarnaast komt zelfs een heel nieuw plein: de Nieuwe Markt, in de hoek van de Poelestraat en Grote Markt. Verder kunnen parkeerplaatsen worden omgetoverd tot terrassen . En de Westerhaven aan de zijkant van het centrum wordt meer bij de rest van het centrum getrokken door gele steentjes in plaats van asfalt. Ook ingrijpend: vanaf 2019 verdwijnen de bussen uit de binnenstad. Het Hoofdstation (niet Centraal Station!) van Groningen, gaat eveneens op de schop . Op RTVNoord.nl/binnenstadgroningen houd je de belangrijkste veranderingen in de gaten.: In de avond komen de kersverse KEI-groepjes voor het eerst bij elkaar op de Grote Markt (en bij slecht weer vast in de Drie Gezusters) tijdens The Grand Opening.: Om 20.00 uur stellen studentenveregingen zich voor in de KEI-parade door de binnenstad. Daarnaast volgt de befaamde Night of the Songs op de Grote Markt. Daar leer je Het Gras van het Noorderplantsoen wel meezingen.: Om 13.00 uur kan je ruiken aan sportverenigingen en -activiteiten in het sportcentrum ACLO. Om 20.00 uur volgen de culturele instellingen in de Oosterpoort. Daarna is er een Kroegentocht, vast en zeker de opmaat voor een sloom startende donderdag. Oh, doe wel een beetje voorzichtig : Eet bij een van de verschillende verenigingen bij Eat & Greet, van 17.00 tot 22.00 uur. Daarna loop je meteen met je picknickkleed door naar de Vismarkt voor de openluchtfilm.: Het KEI-week Eindfeest vindt van 22.00 tot 4.00 uur plaats in Kardinge. Tussentijds kan je met de bus terug naar het centrum, om bijvoorbeeld de afterparty in Club Kokomo mee te pakken. Of een van alle andere kroegen in Stad. Uitgaan in Groningen kent namelijk geen eindtijd...