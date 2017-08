Lopend Vuur: Ik ben blij met mijn voornaam

RTV Noord is vandaag gestart met de zoektocht naar de Schierste Grunneger Noam. De Sociale Verzekeringsbank maakte onlangs de populairste kindernamen van het eerste half jaar van 2017 bekend.

Bij de jongens vormen Daan, Noah en Bram de top 3, bij de meisjes zijn dat Emma, Tess en Julia. Ben jij blij met je voornaam?Bij RTV Noord zijn we op zoek naar de Schierste Grunneger Noam. Je kan vanaf nu je suggesties doorgeven via ons formulier , nomineren kan nog de hele week. De stembus sluit vrijdag 18 augustus om 12:00 uur 's middags.Ben je tevreden over je naam? En waarom wel of niet? We horen en lezen graag je verhalen. Laat weten hoe jij over dit onderwerp denkt. Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter #opnoord ). Vrijdag was de stelling:' FC Groningen eindigt dit seizoen in de top 5 !'Ruim 79% was het hier niet mee eens. Er is in totaal 4.223 keer gestemd.