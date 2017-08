Jaar kliniek voor man die 'alle drugs van de wereld gebruikte'

(Foto: DEA)

Een 33-jarige man uit Groningen moet zich een jaar lang laten behandelen in een verslavingskliniek en is daarnaast veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Hij maakte zich schuldig aan diefstal, mishandeling, vernieling en bezit van xtc-pillen.

In november vorig jaar at de man bij zijn moeder in zijn Friese geboortedorp Munnekezijl. Een discussie met zijn stiefvader ontaardde in een ruzie. Hij greep zijn vork van het bord en prikte daarmee de stiefvader in de buikstreek. Ook vernielde hij een raam en een deur van de woning. Het slachtoffer hield geen letsel over aan het prikken met de vork.



Zalm en xtc-pillen

Ook heeft de man haargel en een pakje zalm uit een supermarkt in Groningen gestolen. Dat gebeurde in mei van dit jaar. In december 2016 haalde de politie veertig xtc-pillen uit de broekzak van de man, toen hij staande werd gehouden omdat hij zonder licht fietste. Hij bleek nog een straf te moeten uitzitten en moest mee naar het bureau. Daar aangekomen kwamen de pillen boven water.



'Laatste kans'

De geboren Fries bekende alle feiten op zitting. Hem hingen nog eerder opgelegde voorwaardelijke straffen van in totaal zeven maanden boven het hoofd. Omdat de man de kliniek in gaat en het relatief goed met hem gaat, hoeft hij van de rechter niet naar de gevangenis. 'U krijgt een laatste kans, grijp hem aan!', zei de rechter.



Op zijn dertiende werd de man uit huis gezet en hij leefde daarna in caravans in Friesland en Groningen. 'Mijn cliënt heeft vanaf dat moment alle drugs gebruikt die er op de wereld te bedenken zijn', zei de raadsman van de man.



De man beloofde de rechter beterschap.