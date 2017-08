Aan lager wal geraakte banketbakker krijgt proeftijd

(Foto: Flickr)

Achttien dagen cel, waarvan 14 dagen voorwaardelijk, en een proeftijd van twee jaar. Dat is de straf die een 56-jarige man uit Groningen door de politierechter kreeg opgelegd.

De man, een voormalig banketbakker, heeft op 12 mei van dit jaar een pak met LED-lampen gestolen uit een Albert Heijn in het centrum van Groningen.



Geen geld voor lampen

Vlak voor de supermarkt dichtging, greep de man een pak lampen uit de schappen. Hij werd bij de uitgang staande gehouden. Daarop moest de man mee naar het bureau, waar hij de diefstal bekende. Hij zat thuis al een tijdje in het donker, maar had geen geld voor nieuwe lampen.



Aan lager wal

De man was 25 jaar banketbakker geweest, vertelde hij tijdens de rechtbankzitting. Met twee huizen en forse hypotheeklasten ging zijn zaak uiteindelijk failliet. Een echtscheiding volgde. De Stadjer zocht zijn heil in harddrugs en raakte aan lager wal.



Momenteel volgt hij een afkickprogramma en probeert hij met schuldhulp zijn leven weer op de rails te krijgen. De resterende vier dagen cel heeft de man al in voorarrest uitgezeten.