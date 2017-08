Oud-Veendammer Michiel Hemmen in de spits bij Emmen

Oud-Veendam-voetballer Michiel Hemmen gaat de komende maanden spelen bij FC Emmen. Hemmen sluit maandag aan bij de selectie van trainer Dick Lukkien (ook ex-Veendam). De 30 jarige aanvaller komt op amateurbasis over van Cambuur Leeuwarden.

Manager voetbalzaken Jan Korte (ook ex-Veendam) is blij dat de ervaren spits voor FC Emmen heeft gekozen, weet RTV Drenthe . 'Door de komst van Michiel Hemmen kunnen we een ervaren spits aan onze selectie toevoegen. Hemmen is groot en sterk, bovendien balvast en kan zodoende als aanspeelpunt fungeren, maar ook zeker zelf het net vinden. Kortom: voor ons een zeer welkome kwantitatieve en kwalitatieve versterking.'Heel lang zal Hemmen niet bij FC Emmen spelen. De geboren Zaandammer vertrekt in januari 2018 naar Azië. 'Die droom kan hij enkel verwezenlijken door zichzelf het komende halfjaar fit te houden en zich als trefzekere spits te profileren. Dat past ons enorm en wij kunnen dit buitenkansje niet laten lopen', laat Korte weten.Hemmen is blij dat FC Emmen hem de kans biedt om het half jaar te overbruggen. 'Ik wil nog éénmaal een buitenlands avontuur aangaan en als tussenstap is Emmen een mooie club om te spelen. Fit blijven, wedstrijden spelen en doelpunten maken is mijn doelstelling. FC Emmen zocht nog een balvaste aanvaller met gevoel voor de goal. Onze wegen kruisen zich op het juiste moment en volgens mij kunnen we elkaar de komende tijd vooruit helpen.'