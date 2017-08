Werkstraf voor Knoalster, die ook verdachte is van ripdeal Foxhol

Een 23-jarige man uit Stadskanaal heeft een werkstraf van zestig uur gekregen voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook kreeg hij een maand voorwaardelijke celstraf.

De Knoalster is een van de hoofdverdachten in de uit de hand gelopen ripdeal in Foxhol , afgelopen januari. Hierbij werd de toen 29-jarige Dennis Bruns doodgeschoten. Die zaak wordt in september behandeld. De datum van de zitting is nog onbekend.De man is in 2016 opgepakt voor winkeldiefstallen en voor mishandeling. Op 31 januari 2015 kreeg hij van een kennis de opdracht zijn 'geldlening af te lossen'. Dat kon hij doen in de woning waar zijn schuldeiser woonde. Daar aangekomen wilde de Knoalster een regeling treffen, maar dat werd niet geaccepteerd.Er ontstond ruzie. De 23-jarige stompte daarop de schuldeiser in het gezicht en deelde kniestoten uit. Het slachtoffer hield er gebroken ribben aan over.De zaak lag lang op de plank, omdat een rapport van de reclassering ontbrak. Dat had urgenter aangepakt kunnen worden, vond de rechter. Zij hield er rekening bij het vaststellen van de straf.