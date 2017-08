Dit weekend in Groningen: Noorderzon, Evert Baptist, trucks en meer

'Laidback in de Noorderzon', klinkt het in de hit Dakterras van het Groningse Swifty. Dat is een van de dingen die je dit weekend kan doen. Maar... er is meer te beleven in de eigen provincie.

Prestatiegerichter dan Vlagtwedde zie je het niet vaak. De hele volgende week is de 25ste editie van de Week der Besten, met een programma dat bol staat van recordpogingen. Deze zaterdag wordt er al stevig afgetrapt. Om 10.30 uur komen zo'n 150 vrachtwagens binnen voor de Truckrun. Daarna vinden een opening met parachutespringers en een optreden van Henk Wijngaard plaats.Om 16.00 uur begint de eerste prijsuitreiking - waarvan er nog veel zullen volgen die week. Dan wordt de mooiste truck verkozen en is er een test voor 'WK decibellen'. Ook het WK Bierpul-schuiven is op dat moment. Andere hoogtepunten in het weekend? Het WK Luchtballonnen (zaterdag 18.00 uur), de Miss-verkiezing (zaterdag 20.30 uur) en op zondag de Mudrun (13.00 uur) en het WK Gehaktballen eten (19.00 uur). Lees vooral het volledige, uitgebreide programma Een fuifje voor meezingers en... sjompen. Het Hollandse Hits Festival vormt zaterdagavond het begin van de Feestweek in Niekerk. Vanaf 20.00 uur kan je meezingen met verschillende Nederlandse artiesten, waaronder Niels Span, Aukje Fijn, Bertus Sipma, René Karst - bekend van- en jawel: Evert Baptist. De laatste 50 kaartjes worden aan de deur van de tent verkocht, voor 12.50 euro per stuk. Wie zich trouwens helemaal een sjomp waant, kan aankomende vrijdag ook terecht in de Feestweek . Dan treedt Wat Aans! op in de 25ste editie van Spijkerpop.Heb je een trekharmonica of luister je graag naar accordeonmuziek? Dan staat het 19de Trekharmonica Festival in Nuis vast al omcirkeld in je agenda. De laatste jaren waren er zo'n 120 spelers en 1000 bezoekers. Van 14.00 tot 23.00 uur klinken smartlappen, klassieke nummers en improvisaties van de trekzakken in museum 't Rieuw, het kerkje van Nuis en De Vrijborg. Als je zelf mee wil spelen, kan je je op de laatste plek inschrijven tot 16.00 uur. Een entreekaartje kost 4 euro. Hieronder een klassieke impressie uit 2010:De kroon op het paarden-keuringsseizoen 2017 vindt plaats in Tolbert zaterdag. Daar is de Nationale keuring van Vereniging Het Groninger Paard. Zo'n 30 paarden draven op om beoordeeld te worden op allerlei onderdelen. Burgemeester Hoekstra versiert de kampioen onder de veulens hoogstpersoonlijk en er zijn showdemonstraties van het Groninger paard. De keuring start om 10.00 uur in de HJC Manage.In manege de Dollard in Winschoten is het ook raak. Daar worden zaterdag zo'n 185 pony's gekeurd.Bij de Motorclub Eenrum & Omstreken klinkt vaker het getetter en gesputter van motoren, maar zondag staat er echt een wedstrijd van naam op het programma. Dan vinden WK Langbaan Grand Prix-races plaats, officieel het FIM Longtrack World Campionship 2017 geheten. Om 13.00 uur wordt het gas opengetrokken En dan natuurlijk nog: Noorderzon . Het Noorderplantsoen in Groningen staat anderhalve week en ook dit weekend in het thema van muziek, cultuur en creativiteit. Het gebied om de vijvers heen is sfeervol verlicht, het wemelt er van de eetkraampjes, barretjes en containers met kleinkunst, waar je vaak voor een euro of 5 in kan duiken. 's Avonds word je getrakteerd op gratis wereldmuziek op het aan-het-water-podium Het Dok en het Podium op Zuid. Overdag leent het terrein zich uitstekend voor ouders en hun jonge kinderen - met knutselen en klauteren. Je zou bijna vergeten dat er ook nog talloze theatervoorstellingen op allerlei plekken in de Stad zijn.We gaan eruit met deze fotoserie , en hieronder een eigen reportage uit 2012 en een trailer. Goed weekend!