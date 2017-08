Werkstraf voor stelende buschauffeur

(Foto: Katherine Kerry / beeldbewerking RTV Noord)

Een buschauffeur is door de rechter veroordeeld voor diefstal. De man stal een laptop en tegels tijdens zijn werk en krijgt daarvoor tachtig uur werkstraf.

De 32-jarige chauffeur uit Enschede werkte nog maar een week voor vervoersbedrijf Drenthe Tours, dat hielp met het vervoer van treinreizigers. Hij werd ingezet tijdens de werkzaamheden aan het spoor in Assen.



Diefstal

Op 22 april stal de man een laptop van het terrein van Drenthe Tours aan de A.G. Fokkerstraat in Assen. De dagen erna haalde hij in totaal tachtig tegels van het terrein van een naburig aannemersbedrijf. Die stonden daar verpakt opgeslagen. De man kon erbij komen omdat het hek om het terrein van de aannemer stuk was.



Hij maakte de verpakking open en nam bijna een week lang dagelijks tegels mee naar huis. Daar legde hij ze in de tuin. De Enschedeër loog tegen een collega die hem betrapte en zei dat hij toestemming had om tegels te pakken. Toch liep hij tegen de lamp.



Ontslag

Na zijn arrestatie zat de man drie dagen in voorarrest en werd op staande voet ontslagen. In de rechtszaal zei hij dat hij in een moeilijke periode zat toen hij de tegels en de laptop stal. Hij en zijn vrouw hadden grote financiële problemen. 'Maar dat is geen excuus. Het was een heel domme keuze van me. Ik heb niet goed nagedacht.'



Toen hij vrijgelaten werd, bracht de chauffeur de gestolen tegels en de laptop van zijn ex-werkgever zelf terug naar Assen.