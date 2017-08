'Stuur Friese commissaris naar overleg Friesenbrücke'

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Friese commissaris van de Koning Arno Brok moet op 28 augustus in het Duitse Bonn aanschuiven bij het topoverleg over het herstel van de kapotgevaren Friesenbrücke. De Groningse commissaris René Paas is ook uitgenodigd, maar gaat niet. Gedeputeerde Fleur Gräper, die het dossier in haar portefeuille heeft, is er wel.