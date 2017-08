Vandalen hebben spijt van vernielen zwembad Ten Boer

Het openluchtzwembad in Ten Boer gaat dinsdag weer open. De onderdelen die dit weekend door vandalen zijn vernield, zijn daarvoor genoeg gerepareerd.

Het gaat om de 'dekens' op de baden, die tussen zaterdagavond en zondagochtend door de zo'n 35-jarige vandalen zijn gesloopt. Het deken van het ondiepe bad is gerepareerd, zegt Jannes Nijboer, voorzitter van het zwembad.Het deken van het diepe bad is momenteel verwijderd. Later deze week moeten de panelen van de deken door een extern bedrijf worden gerepareerd. Dat kan zo tijdrovend zijn, dat het zwembad deze week alsnog tijdelijk dicht moet.De daders hadden zich maandagochtend via Facebook al gemeld bij het zwembad. Volgens Nijboer hebben ze hun spijt betuigd en sorry gezegd.De Blinkerd gaat dinsdagochtend om 7.00 uur weer open.