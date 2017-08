Noord Vandaag: Wiebechiena? Hoe spreek je dat uit?

Het Schierste Grunneger Woord was sjomp. Maar wat is nou de Schierste Grunneger Noam? Je kan op onze website en via de app een naam nomineren voor deze titel. Dat – en meer – in Noord Vandaag.

Marian Smit maakte twee jaar geleden een rondreizende expositie over de Groninger voornamen. De echte Groninger namen vindt ze vooral op grafstenen. In Noord Vandaag vertelt ze hoe de tentoonstelling is verlopen en wat haar favoriete namen zijn.Om een indruk te geven van wat voor namen er binnenkomen, hebben we er een aantal op een rijtje gezet. Gewoon om een indruk te geven, dit zegt nog niks over de verkiezing van de Schierste Grunneger Noam.De KEI-week is weer begonnen. Zo'n 5.000 studenten lopen deze week de studentenintroductieweek in de stad Groningen.Verslaggevers Evelien Boer en Martijn Klungel laten de nieuwe studenten kennismaken met de Groninger Molleboon.Ondernemer Willem de Winter uit Middelstum heeft zijn gas laten afsluiten uit protest tegen de gasellende. Hij is verbaasd dat Amsterdammers hiervoor subsidie krijgen, terwijl hij moet betalen aan netbeheerder Enexis.- De dierenambulance in Groningen loopt op zijn tenen. Het aantal dode dieren stijgt met tientallen per jaar, maar het aantal vrijwilligers neemt niet toe. Dat betekent topdrukte bij de overbelaste dierenorganisatie.- Een groep mannen heeft afgelopen weekend over de dekens in het zwembad De Blinkerd in Ten Boer gelopen. Het bad kon daardoor maandag niet open.- Het gaat steeds beter met de kavelverkoop in Blauwestad. In februari was de doelstelling voor dit jaar al gehaald. Nu stevent Blauwestad af op een totaal van zestig verkochte kavels dit jaar.- Spelers van de voetbalvereniging Grootegast voetballen binnenkort op optimaal geprepareerde velden. Ze zijn zo glad al biljartlakens.Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.