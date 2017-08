Man bedreigt agent: 'Ik ben goed met explosieven'

Voor vernieling en bedreiging heeft een 28-jarige man uit Delfzijl 36 dagen celstraf opgelegd gekregen. Daarvan zijn 14 dagen voorwaardelijk.

De man heeft begin januari een agent in opleiding bedreigd.



Kerststukje

De politie had de man na een vernieling staande gehouden in Delfzijl. Daar had de man bij een familielid een kerststukje, glas en waxinelichtjes tegen een deur van de woning gegooid.



De broer van de verdachte greep in en belde de politie. 'Maar de toegesnelde politie kreeg stank voor dank', zei de officier. Een aspirant-agent werd bespuugd in de boevenwagen op weg naar het cellencomplex in Stad. Ook werd hij bedreigd.



'Je verneemt het wel onder je motorkap'

Zo zou de Delfzijlster een Kalasjnikov hebben en het gezin van de agent opzoeken. 'Ik ben goed met explosieven, je verneemt het wel onder je motorkap', dreigde hij.



De Delfzijlster bekende en betuigde op zitting spijt. Hij had op die bewuste dag in januari minstens 28 blikken bier gedronken. Uit frustratie had hij 'zomaar iets gedaan en geroepen'.



Agressietraining

Om zijn goede bedoelingen kracht bij te zetten, bood hij zelf aan een agressietraining te volgen. Dat legde de rechter hem ook op.



Ook moet de man een behandeling ondergaan voor zijn alcoholprobleem en wacht hem reclasseringstoezicht tijdens een proeftijd van twee jaar. De celstraf heeft de man in voorarrest uitgezeten.