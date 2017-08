Knoalster Dieverdoatsie vaart deze zomer geen toeristen rond

Het is een van de pronkjewailtjes van Stadskanaal: de trekschuit Dieverdoatsie. Die vaart normaliter tijdens het hoogseizoen jan en alleman door het kanaal, maar deze zomer niet.

Volgens secretaris Herman Van Wijk van stichting De Snikke gooit een wetswijziging roet in het eten. Die wijziging bepaalt dat de Dieverdoatsie bevaren moet worden door een schipper met groot vaarbewijs. En schipper Max de Jonge heeft dat vaarbewijs niet.



'Uitstekende schipper'

'Erg jammer', stelt Van Wijk. 'Max is een uitstekende schipper, maar kan nu niet meer varen. Onze trekschuit ligt nu stil en dat kost ons veel geld.'



Schipper Max de Jonge, al meer dan 20 jaar de 'kapitein' van de Dieverdoatsie, baalt zelf ook. 'Het was altijd erg leuk om te doen. Met een groep passagiers varen, hier even aanleggen, daar even kijken. Mensen die vanaf de kant groeten: 'hé schipper!'. Dat is er niet meer en dat doet wel een beetje pijn.'



Duizenden euro's

Secretaris Van Wijk denkt dat dit de stichting enkele duizenden euro's gaat kosten. De trekschuit heeft in het hele jaar 2017 nog niet gevaren. Juist nu, in de maanden juli en augustus, wanneer de aanvragen van toeristen voor de schuit het grootst zijn, ligt de Dieverdoatsie stil.



Op zoek

'We zijn nu naarstig op zoek naar een schipper met groot vaarbewijs', benadrukt de secretaris. 'Er heeft zich nu een 60-jarige man uit Stadskanaal aangemeld die zo'n vaarbewijs heeft. We zijn met hem in gesprek.'



Van Wijk verwacht echter dat de Dieverdoatsie de komende weken stil blijft liggen aan de Handelskade in Stadskanaal. 'We hopen dat de gemeente Stadskanaal wil bijspringen om de lopende kosten mee te betalen, zoals de verzekering, die enkele honderden euro's kost.'