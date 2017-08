Veelpleger steelt blikken bier

(Foto: Jos Schuurman / FPS)

'De inrichting voor veelplegers komt al in zicht.' Dat zei de rechter over een 35-jarige Stadjer. Ze legde de man voor het stelen van twee blikjes bier drie weken cel op.

De Stadjer verscheen maandag zelf niet op zitting.



Bekennen

Begin mei zagen medewerkers van een supermarkt in Stad op camerabeelden de blikken bier in de jas van de man verdwijnen. Bij de kassa wilde de man doorlopen.



Een medewerker hield de man tegen. Hij bekende dat hij de blikken had gestolen.



Geen geld

Hij had geen geld om bier te kopen, verklaarde de man op het bureau. De Stadjer is een veelpleger. Zijn strafblad bestaat voornamelijk uit diefstallen.



Mocht hij tijdens zijn proeftijd weer in de fout gaan, dan ligt de inrichting voor veelplegers (ISD) voor de man op de loer.