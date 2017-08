NAM dient klacht in tegen PostNL na zetten 'rare handtekeningen'

Nee, de NAM is niet de schuldige. Wel medewerkers van PostNL. Die hebben heel wonderlijke handtekeningen geplaatst als ontvangstbevestiging voor de aangetekend verstuurde stuitingsbrief aan de NAM. Leden van de Groninger Bodem Beweging (GBB) hadden melding gemaakt van die rare krabbels.

Afgezien van onleesbare hanenpoten, is er zelfs ondertekend met een poppetje.De zwarte piet ging aanvankelijk naar de NAM, maar na enig speurwerk komt de ware toedracht naar boven. De handtekeningen blijken niet te staan onder aangetekende brieven die naar het hoofdkantoor van de NAM zijn gestuurd, maar naar de postbus van het gasbedrijf.En als dat het geval is, wordt er voor getekend door medewerkers van het postbedrijf en dus niet van de NAM. 'Zij hebben dit afgetekend en PostNL is dus verantwoordelijk voor die rare handtekeningen', licht NAM-woordvoerder Ewoud Nysingh toe.Het gasconcern zegt 'zeer te betreuren' dat de vreemde krabbels zijn opgedoken. En spreekt daar het postbedrijf op aan. 'Wij hebben inmiddels een klacht ingediend bij Post NL.'De Groninger Bodem Beweging was er aanvankelijk van overtuigd dat NAM-medewerkers aan het knoeien waren. 'Bij een groot bedrijf, wordt er altijd ondertekend door de medewerker van zo'n concern. Onze eerste reactie was: dit is bizar en respcetloos. En we dachten inderdaad dat het om NAM-ers ging. Blijkbaar ligt het toch anders', reageert bestuurslid Albert Hebels.Een woordvoerder van PostNL bevestigt dat bij aangetekende brieven die aan postbussen worden gestuurd, het gebruikelijk is dat een medewerker van het betrokken postkantoor tekent voor ontvangst.Inhoudelijk zegt de woordvoerder nog niet te kunnen reageren. De zaak moet eerst verder uitgezocht worden. Inmiddels is het postbedrijf al wel op de hoogte van de klacht van de NAM.