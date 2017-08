Meeste balkons in Stad zijn veilig; maar niet helemaal in orde

Zolang er niet meer dan 250 kilo op het balkon staat is het veilig. Dat is de boodschap voor een groep huurders van woningcorporatie De Huismeesters.

Gelukkig voor huurders in Stad zijn de balkons van De Huismeesters een uitzondering. De meeste balkons van flats en portiekwoningen zijn wél veilig. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord langs de woningcorporaties.Na het instorten van een galerijvloer in 2011 in Leeuwarden stelde minister Blok voor Wonen een onderzoekplicht in voor galerijflats. Alle flats moesten worden onderzocht op de constructieve veiligheid en voldoen aan bouwnormen van het ministerie.Zo'n 200 balkons van De Huismeesters voldoen niet aan die bouwnorm. Ze zijn niet veilig als er meer dan 250 kilo op staat. 'De constructeur heeft alle balkons onderzocht en vindt het niet noodzakelijk om ze af te sluiten', zegt Sije Wolbeda van De Huismeesters.Een oplossing ligt voor de hand: gewoon niet meer dan 250 kilo op het balkon. Bewoners moeten de komende tijd beter opletten: 'De balkons mogen niet worden overbelast, dan is het veilig.'Alle huurders hebben een brief ontvangen en een sticker met een waarschuwing die ze bij het balkon kunnen plakken. Aanvullend onderzoek moet nu uitwijzen wat de definitieve oplossing wordt.Ook bij Lefier waren problemen met de galerij. Die zijn inmiddels opgelost. 'Na de controles hadden we zorgen over de galerij van één complex', zegt Robert Daling van Lefier.'Die zijn inmiddels aangepakt: stutten moeten zorgen voor extra ondersteuning om zekerheid te creëren.'Hoewel minister Blok de woningcorporaties een duidelijke deadline gaf van 1 juli, zijn de onderzoeken van Patrimonium nog niet helemaal rond.'Ik heb de uitslagen nog niet helemaal binnen, maar we doen dan ook extra gedegen onderzoek. We controleren gelijk het beton en de wapening', zegt directeur Auke de Vries. Hij verwacht de uitslag binnen 14 dagen.Ook bij Woningstichting Wierden en Borgen is onderzoek nog niet klaar. Naar verwachting is het volgende week afgerond. Afgelopen jaar werden 62 woningen van de stichting plotseling preventief gestut Bij Nijestee hebben ze alles onderzocht, daar zijn geen problemen bekend.