Voetbalvelden Grootegast liggen er tiptop bij dankzij cliënten De Zijlen

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

Spelers van voetbalvereniging Grootegast voetballen binnenkort op optimaal geprepareerde velden. Ze zijn zo glad al biljartlakens. Met dank aan de cliënten van De Zijlen, die het gras met handmaaiers kortwiekten. De vertrouwde zitmaaier is stuk.

Geschreven door Jan Been

Verslaggever

Als alles goed gaat worden woensdag de onderdelen geleverd en kan de zitmaaier worden gerepareerd. Maar wachten tot de machine het weer doet is er niet bij, zegt activiteitenbegeleider Hans Blaauwwiekel van De Zijlen: 'Met dit warme weer groeit het gras heel snel, daarom moet het eraf.'



'We rusten een keer vaker'

Het is best leuk werk zo met zijn allen zegt Roy Hiemstra, cliënt van De Zijlen: 'We lopen met zijn vijven op een rij. We moeten drie velden doen. Daar doen we met de zitmaaier een halve dag over, nu duurt het langer. Maar dat is niet erg. We rusten een keer vaker om wat te drinken en dan is het prima te doen.'