Ex-financiële man en oud-trainer van FC Groningen in Raad van Commissarissen KNVB

(Foto: FC Groningen)

Oud-financieel directeur Erik Mulder van FC Groningen, is kandidaat voor de Raad van Commissarissen bij de KNVB. Ook oud-trainer Han Berger van de FC is kandidaat.

Mulder vormde met Simon Kelder al de tijdelijke Raad van Commissarissen van de voetbalbond. Maandag werd bekend dat voormalig Heracles-preses Jan Smit zeer waarschijnlijk de nieuwe voorzitter wordt. Smit (71) wordt op 4 september voorgedragen. Hij nam in juni afscheid van Heracles na negentien jaar voorzitterschap.





De overige kandidaten zijn naast Mulder, Berger en Smit, Elsemieke Havenga-Hillen en Niek Jan van Kesteren.



Erik Mulder was van 2003 tot 2010 financieel directeur bij de FC. Han Berger was van 1983 tot 1986 trainer van de Trots van het Noorden.