Dieven slaan toe in volkstuin: 'Niet voor het eerst'

(Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

'De kool is weg en de bonen, aardappelen en prei zijn vernield.' Fré Wijsbeek is er goed ziek van. Dieven hebben de afgelopen weken meerdere keren toegeslagen in zijn volkstuin.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

In het volkstuinencomplex aan de Poortmanswijk beheert de gepensioneerde Wijsbeek twee tuintjes. 'Vroeger had ik er zelfs drie, maar ik moet wat rustiger aan doen.'



Geen groene vingers

Volgens Wijsbeek hebben de dieven niet bepaald groene vingers. 'De boontjes moet je er voorzichtig afhalen', zegt hij. 'Maar ze hebben echt aan de bos zitten roppen, waardoor alles kort en klein is getrokken. De groei is er dan uit en de bossen gaan dood.'



Aardappelen nog niet klaar

Ook de prei en de aardappelen waren een doelwit, maar zonder al te veel succes. 'De aardappelen zijn late aardappelen, die waren nog niet eens klaar. De prei wilden ze uit de grond trekken, maar dat gaat niet. Dan breekt de prei. Niemand heeft hier iets aan.'



Vorig jaar ook bestolen

Wijsbeek zegt dat het niet de eerste keer is dat hij besloten wordt. 'Vorig jaar ook al. Als iemand het echt nodig heeft, dan valt er altijd over te praten. Maar het moet niet op zo'n manier, alles wordt maar vernield.'



Intussen is er aangifte gedaan bij de politie. Van de daders ontbreekt vooralsnog elk spoor.