Stadstuin de Eendracht start crowdfundingsactie voor kweekkas

De vrijwilligers van Stadstuin de Eendracht in Appingedam hebben bijna alles wat hun hartje begeert. Bijna alles, want alleen een kweekkas ontbreekt nog. De vrijwilligers hopen daarom met publieksfinanciering genoeg geld op te halen om zo'n kas te kopen.

'Dit is een tuin voor een lach en een traan'

Eendrachtterrein vanaf volgende week open voor publiek

Appingedam krijgt stadstuin bij De Eendracht

'Op die manier kunnen wij heel het jaar door dagbesteding bieden aan mensen met een verstandelijke beperking', zegt projectleider Albert Heidema. Bovendien kunnen de vrijwilligers 's winters plantjes kweken voor het nieuwe seizoen.'Moestuinmensen zijn lieve mensen, maar ze willen ook graag gauw resultaat zien', zegt Heidema met een knipoog.Stadstuin de Eendracht is een sociaal project van de gemeente Appingedam en de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA).De tuin is vernoemd naar de voormalige kartonfabriek die in 2006 na meer dan honderd jaar haar deuren sloot. Het terrein verloederde, totdat de vrijwilligers van de Stadstuin een deel ten grote van twee voetbalvelden omtoverde tot een siertuin.In de tuin staan zo'n vijftig moestuinbakken die tuinders voor een paar tientjes kunnen huren. Verder biedt de Stadstuin dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking die aangesloten zijn bij zorginstellingen als De Zijlen, Novo en Lentis.'Het zou mooi zijn als er zo'n tien tot vijftien mensen tegelijk in de kas kunnen werken', zegt Heidema. 'Dan moet je denken aan een kas van tien bij 4 meter.' Daarnaast moet de kas worden ingericht, komt er hufterproof glas in en zijn er nog kosten voor de verzekering. Totaal hebben de vrijwilligers zo'n 10.000 euro nodig.Helaas groeit er geen geldboom in de tuin. 'Wij moeten het hebben van subsidies en in 2018 stopt de bijdrage van het Oranje Fonds. Daarom zijn wij dit weekend gestart met een crowdfundingsactie om het geld voor de kas bij elkaar te krijgen', zegt Heidema.De mensen kunnen via de site van de Stadstuin doneren. De eerste bedragen zijn al binnen. 'Het is nog niet zo dat het geld binnenstroomt, maar elk tientje is mooi meegenomen', zegt Heidema. Volgens Heidema zijn er ook ondernemers die interesse hebben getoond om te doneren. 'Als dat allemaal doorgaat, hebben wij aan het einde van dit jaar een mooie kas.'Voor het doneren geldt geen einddatum en als blijkt dat het plan toch niet haalbaar is, krijgen de donateurs hun geld terug. Heidema: 'Maar zover zal het niet komen. We hebben deze tuin ook in een jaar opgebouwd, dan moeten het met de kas ook wel lukken.'