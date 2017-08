Oplichter tilt verzekeraar voor duizenden euro's

(Foto: Blackandwhitewallpaper | Justiceadvocacy)

Een 62-jarige man uit de stad Groningen heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen. Hij moet van de politierechter een werkstraf van 30 uur uitvoeren.

Ook zou hij medeplichtig zijn geweest aan oplichting. De man heeft van 22 juli 2013 tot eind september 2014 zijn bankrekening ter beschikking gesteld. Hierdoor maakte hij de oplichting mogelijk.



Pensioenen overleden personen gebruikt

Een familielid van de Stadjer werkte in die periode bij Achmea. Daar ontdekte men dat pensioenuitkeringen van overleden personen opnieuw werden gestort, maar dan op een ander rekeningnummer.



Voor 23.000 getild

Al gauw kwam men bij het rekeningnummer van de Stadjer uit. Omdat de bedragen werden gestort vanaf een computer bij de verzekeraar, viel ook het familielid van de Groninger door de mand.



Deze bekende het rekeningnummer van de Groninger met toestemming te hebben gebruikt. Achmea werd zo voor ruim 23.000 euro getild.



3.200 euro 'verdiend'

De bedragen, variërend van 1700 euro tot ruim 3000, werden op de 'tussenrekening' van de Stadjer gestort. Deze stortte het vervolgens weer op de rekening van het familielid. Wel mocht hij van de grote bedragen ruim 100 euro houden per keer. Zo 'verdiende' hij ruim 3.200 euro.



Echtscheiding

De Stadjer hield vol niet te weten dat de bedragen van een misdrijf afkomstig waren. Hij zag het als een soort salaris. Omdat zijn familielid in een echtscheiding verkeerde, wilde deze extra geld opzij zetten.



De 3200 euro moet de man terugbetalen. Of het familielid al is berecht, werd niet duidelijk.