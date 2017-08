Raadsfracties bezorgd om 'betononderzoek' bij Ring Zuid

Vier raadsfracties in de stad Groningen hebben hun zorgen geuit over een onderzoek van Rijkswaterstaat. Die controleert alle bouwprojecten vanwege een nieuwe betonsoort.

Dit nieuwe beton zou bij zeer felle branden minder brandwerend zijn dan gedacht. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren, meldt minister Melanie Schultz Het gaat om beton dat sinds 2008 wordt gebruikt. Daarom gaat Rijkswaterstaat alle tunnels die sindsdien gebouwd zijn of waar plannen voor zijn, onder de loep nemen. Daar hoort ook de tunnel van de Ringweg Zuid bij.De vier partijen in Stad - SP, ChristenUnie, Stadspartij en CDA - zijn bezorgd dat de plannen voor Ring Zuid mogelijk aangepast moeten worden. Dit zou kunnen leiden tot vertraging en mogelijk hogere kosten.Tot nu toe is dit beton bij een viertal tunnels gebruikt zijn. Het gaat om de Salland-Twentetunnel, de Ketheltunnel, de Tweede Coentunnel en de Koning Willem Alexandertunnel.