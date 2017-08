PvdD: 'Geen ballonnen oplaten tijdens KEI-week'

'De KEI-organisatie en het Rode Kruis moeten geen ballonnen oplaten tijdens de KEI-week.' Die oproep doet de Partij voor de Dieren en haar jongerenorganisatie 'PINK!'.

Zij roepen het Rode Kruis en de KEI-organisatie dringend op om met een alternatief te komen voor hun ballonnenactie. 'Dus geen ballonnen de lucht in maar een duurzame, dier- en natuurvriendelijke challenge', schrijft de partij.Op de website van de KEI-week staat dat er een ballonnenactie wordt georganiseerd, ter ere van het 150-jarige bestaan van het Rode Kruis. Degene van wie de ballon het verste komt, wint een fiets.'Je mag toch verwachten dat iedereen weet dat het oplaten van ballonnen leidt tot een hoop ellende', schrijft de Partij voor de Dieren. 'Een groot deel van de ballonnen belandt in de natuur en blijft daar als vuilnis achter. Dieren kunnen de ballon zien als voedsel, met het risico er in te stikken.'Volgens onderzoekers van de Universiteit van Wageningen zijn biologisch afbreekbare ballonnen geen oplossing. 'Latex is beter afbreekbaar dan synthetische plastics, maar blijft toch lang genoeg in de natuur om nadelige gevolgen te kunnen hebben.'In 2013 besloot de gemeenteraad in Groningen dat het oplaten van ballonnen moet worden ontmoedigd. Dat gebeurde na een voorstel van de Partij voor de Dieren. 'Geen ballonnen de lucht in tijdens Koningsdag' (2015) Raad Stad wil oplaten van ballonnen beperken (2013)