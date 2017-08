Prinses van Veele komt tot leven in openluchttheater Sellingen

Geertje Gepkea Trenning uit Veele had een eigen tramhalte voor de deur en beschikte over een auto met chauffeur. Ze was de enige dochter van een rijke herenboer, groeide op in extreme weelde, maar eindigde eenzaam en berooid.

Vanaf donderdag komt Geertje weer tot leven in een theatervoorstelling over haar: Geertje Gepkea Trenning, Prinses van Veele.Regisseur Hannie Dubbelman van de toneelgroep van het openluchttheater De Barkhoorn in Sellingen houdt van voorstellingen over de recente geschiedenis. Vorig jaar bracht ze met haar gezelschap een voorstelling over de aardbevingsellende in onze provincie. Dit jaar een stuk over het tragische leven van streekgenote Geertje Trenning.Dubbelman kwam op het idee voor het stuk door het boek Het Hoogste Recht, dat Johannes Lens schreef over de juridische affaire waar Geertje Trenning in was terecht gekomen. 'Die juridische strijd heb ik zoveel mogelijk laten liggen maar ik ben opzoek gegaan naar mensen die haar hebben gekend om zo een beeld van haar te krijgen', zegt de regisseur.Trenning werd geboren in 1923 en groeide op in grote weelde maar werd ook erg beschermd opgevoed. Dubbelman: 'Op haar achttiende ontmoette ze op een taalcursus in Winschoten een jongeman van eenvoudige komaf, toen haar ouders daar lucht van kregen was het afgelopen met de cursus.'Als haar ouders in de jaren '60 overlijden blijft Geertje alleen achter op de grote boerderij met landerijen. Ze besluit de boel te verpachten maar een deal met een geïnteresseerde pachter loopt helemaal mis en eindigt voor de rechtbank. De deal moet van de rechter doorgaan en hij legt Geertje een dwangsom op. De koppige boerendochter blijft zich verzetten en ruim dertig jaar later overlijdt eenzaam en berooid.In de voorstelling in het openluchttheater Sellingen wordt de rol van Geertje door vier actrices gespeeld. Van een jong meisje dat door haar moeder beschermd wordt, tot de oude vrouw die de weg kwijt lijkt te zijn. Het publiek wordt via de actrices meegenomen in het tragische leven van Geertje Trenning.De voorstelling Geertje Gepkea Trenning gaat donderdag 17 augustus in première en wordt meerdere dagen opgevoerd in het openluchttheater. De overige data vindt u op openluchttheatersellingen.nl