Vrees voor plofkraak dwingt SNS tot weghalen geldautomaat

(Foto: RTV Noord)

De geldautomaat van SNS Bank aan het Oldambtplein in Winschoten wordt deze week verwijderd. Een eventuele plofkraak zou te grote schade aan kunnen richten.

De automaat was al een paar weken buiten gebruik, maar verdwijnt nu definitief.



Veiligheid in geding

'We zien dat de plofkraken die momenteel plaatsvinden alleen nog met vaste explosieven worden gedaan, en die explosieven worden steeds zwaarder', zegt woordvoerder Sijmen Veenstra van SNS Bank. 'Dat betekent dat de veiligheid van de omgeving ook steeds meer in het geding is.' Daarbij doelt hij met name op omwonenden.



Bewonersbelang

'Wij vinden dat mensen veilig moeten kunnen wonen, en kiezen daarom nu voor de bewoners', gaat Veenstra verder. 'Dus hebben we besloten om de geldautomaat weg te halen. Verderop in de Langestraat staat er nog een.'



Niet iedereen is volgens hem blij dat ze verder moeten lopen voor hun geld. 'Maar als je het uitlegt, snappen ze het wel.'



Andere banken

Veenstra: 'We zien natuurlijk wel hoe belandrijk contact geld is, maar er komt een punt waarop je moet kiezen. SNS-klanten kunnen ook bij andere banken terecht, tot een maximum van 1000 euro per dag.'