'Een wonderschoon natuurverschijnsel dat diepe indruk maak'

(Foto: Flickr)

Volgende week maandag krijgen inwoners van een deel van de Verenigde Staten een zonsverduistering te zien. De Groninger Theo Jurriens reist de hele wereld over om zonsverduisteringen te kunnen aanschouwen. Ook deze staat op zijn lijstje.

De Great American Eclipse, zoals het verschijnsel in de VS wordt genoemd, zal Jurriens' negende zonsverduistering worden.



Diepe indruk

Hij boekte zijn vlucht een jaar geleden, zijn hotel al twee jaar geleden; Jurriens heeft het er maar al te graag voor over. 'Het is een wonderschoon natuurverschijnsel dat diepe indruk maakt', zegt hij. 'En het is een mooi excuus om op plekken te komen waar je normaal nooit komt. Zoals Mongolië en Siberië.'



Licht uitdoen

Afgezien van de reis er naartoe, was de verduistering in Mongolië volgens Jurriens al een avontuur op zich. 'Toen we aankwamen op de plek van bestemming was het compleet bewolkt en viel er sneeuw. Het was pikkedonker, dat was heel bijzonder. Je hebt dan het gevoel alsof iemand het licht uitdoet en dat het na twee minuten weer aangaat.'



Wedstrijdspanning

Jurriens hoopt dat het in de VS wél helder weer is. Daar komt een stukje wedstrijdspanning bij kijken, bekent hij. 'Gaat het wel of niet lukken? Dat heeft alles met de weersomstandigheden te maken.' De verduistering in de VS duurt naar verwachting 1 minuut en 54 seconden. 'Kort. Maar ja, er gaan ook mensen voor een WK helemaal naar Brazilië.'



Chimpansee

Of Jurriens er nog wat van opsteekt? 'Wetenschappelijk gezien begrijpen we er alles wel van. Het is toch vooral de impact van het verschijnsel dat mij aanspreekt. Wel leuk dat ook dieren zich anders gaan aanpassen, zoals in '91 in Mexico.' Lachend: 'De chimpansee was in de plaatselijke dierentuin het enige dier dat niet in zijn nachthok ging.'