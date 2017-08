Man die Groninger neerschoot bij Thialf nog altijd in Spanje

Bert Jonker (Foto: Omrop Fryslân)

De man die begin dit jaar de Groninger Clafis-topman Bert Jonker zou hebben neergeschoten bij Thialf zit nog altijd vast in Spanje.

Wanneer hij kan worden uitgeleverd is nog niet bekend. Hij had allang vrij kunnen zijn, maar werkt niet mee aan een versnelde uitleveringsprocedure. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in de Leeuwarder Courant.



Blijvend letsel

De Hagenaar werd ongeveer een maand geleden opgepakt in Catalonië. Hij had een zakelijk conflict met Jonker. Bij de schietpartij liep de Groninger zakenman, ondermeer hoofdsponsor van de schaatsploeg van Jillert Anema, blijvend letsel op aan zijn hand.