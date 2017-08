Code geel: regen, onweer en windstoten (update)

Code geel voor de provincie Groningen dinsdagmiddag: met die waarschuwing komt het KNMI. Het weerinstituut waarschuwt voor felle regen- en onweersbuien. Die buien ontstaan in de loop van de middag.

In de ochtend is er eerst nog veel zon, maar na de middag kan het weer omslaan. De buien kunnen gepaard gaan met windstoten.Door de weersverwachting zijn de twee avondevenementen in de KEI-week uitgesteld. De optocht van studentenverenigingen en aansluitend de meezingavond beginnen een half uur later. De KEI-parade begint nu om 20.30 uur.