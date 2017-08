Lopend Vuur: Ballonnen oplaten moet verboden worden

'Laat geen ballonnen op tijdens de KEI-week.' Die oproep doet de Partij voor de Dieren en haar jongerenorganisatie 'PINK!'.

Op de website van de KEI-week staat dat de ballonnenactie wordt georganiseerd ter ere van het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis. Degene van wie de ballon het verste komt, wint een fiets.Volgens de Partij voor de Dieren is het oplaten van ballonnen slecht voor de natuur. 'Een groot deel belandt in de natuur en blijft daar als vuilnis achter. Dieren kunnen de ballon zien als voedsel, met het risico dat ze er in stikken.'Menig school- of kinderfeest werd en wordt opgesierd met het oplaten van tientallen ballonnen. In 2013 al besloot de gemeenteraad van Groningen dat het oplaten van ballonnen moet worden ontmoedigd.De Partij voor de Dieren roept het Rode Kruis en de KEI-organisatie dringend op om met een alternatief te komen voor hun ballonnenactie.