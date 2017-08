RUG stijgt dertien plaatsen op prestigieuze ranglijst

De Rijksuniversiteit Groningen is dertien plaatsen gestegen op de prestigieuze 'Shanghai-ranglijst'. De RUG staat nu op plek 59, en is daarmee de op een na hoogste geklasseerde Nederlandse universiteit.

De RUG stijgt al vijf jaar achter elkaar op de Shanghai-ranglijst. Collegevoorzitter Sijbrand Poppema is dan ook niet verrast, maar wel tevreden: 'We hadden de stijging wel verwacht na de Nobelprijs voor Ben Feringa'.De ranglijst, dat official Academic Ranking of World Universities (ARWU) heet, is een wereldwijde top-500 die jaarlijks wordt gepubliceerd door de Shanghai Universiteit.De 'ARWU-ranking' bekijkt jaarlijks meer dan duizend universiteiten. Bij het samenstellen van de lijst wordt gekeken naar de onderzoeksresultaten en het aantal keren dat medewerkers van een universiteit in wetenschappelijke tijdschriften publiceerden of zijn geciteerd.Ook het aantal onderscheidingen zoals Nobelprijzen en Fields Medals die medewerkers en afgestudeerden van een universiteit ontvingen, telt zwaar mee.In Nederland scoort alleen de Universiteit Utrecht hoger. Die neemt de 47ste plaats in.