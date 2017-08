Mevrouw Bottema blijft gewoon haar kop koffie op het balkon drinken

Zolang er niet meer dan 250 kilo op het balkon staat is het veilig. Dat was maandag de boodschap voor een groep huurders van woningcorporatie De Huismeesters. Hoe is dat in de praktijk?

Janny Bottema woont aan de Adriaan Pauwstraat in Groningen Stad. Gewoon een kopje koffie drinken, dat is wat ze weleens doet op haar balkon. 'Verder niets hoor, geen gekke dingen', zegt Bottema. 'Ik ben zelf gelukkig niet de zwaarste.'Dat is heel weinig, zegt Jan Pieter Brouwer van woningcorporatie De Huismeesters. Hij staat op Bottema's balkon en aanschouwt de situatie: een tafeltje en twee stoeltjes. 'Als we het over 250 kilo hebben, dan praten we toch al gauw over drie personen.'Nadat in 2011 een galerijvloer instortte in Leeuwarden, stelde minister Blok voor Wonen een onderzoekplicht in voor galerijflats. Alle flats moesten worden onderzocht op de constructieve veiligheid en voldoen aan bouwnormen van het ministerie.Zo'n 200 balkons van De Huismeesters voldoen niet aan die bouwnorm. Ze zijn niet veilig als er meer dan 250 kilo op staat.Brouwer schrok niet van de melding over de balkonveiligheid. 'Incidenten hebben de afgelopen jaren geleid tot nieuwe wetgeving. In het kader daarvan hebben we balkons moeten controleren en aanpassen. Die 250 kilo kan voor mensen een beperking zijn, maar die is tijdelijk.'Hij hoopt binnenkort met een oplossing te komen. Dat zou zijn: verstevigen of nieuwe balkons aanbrengen. Daarover is nu nog niets bekend. 'Eind september is het onderzoek naar de stevigheid van balkons afgerond, daarna zal er meer duidelijkheid komen.'Hoewel er een grote sticker op haar balkon prijkt, met de tekst: 'Let op! Maximale belasting balkon: 250 kilo', laat mevrouw Bottema zich er niet van weerhouden om gewoon haar kop koffie op het balkon te blijven nuttigen.