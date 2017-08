Appingedam verlost van toilet-verstorende boom

Het regent even en je kan geen gebruik meer maken van je toilet. Het klinkt onwerkelijk, maar het gebeurt inwoners van de Koningstraat in Appingedam regelmatig. Binnenkort moet het afgelopen zijn.

De gemeente heeft dinsdagochtend namelijk de boosdoener van de overlast verwijderd: een boom.De wortels van de boom op de hoek van de Koningsstraat en het Gedempte Kattendiep waren in het riool gegroeid, waardoor de riolering regelmatig verstopte. Het rioolwater kon simpelweg niet meer doorstromen.Met het verwijderen van de boom is de klus nog niet geklaard. Het riool is zodanig beschadigd, dat er een nieuw riool moet worden aangelegd. Daar gaat de gemeente nu mee aan de slag.Ondertussen wordt met bewoners gekeken welk groen de boom moet opvolgen. Volgend plantseizoen wordt het aangelegd.Het verwijderen van de boom ging niet zomaar. Dorpsbewoner Inez Witjes, die bekend staat als de bomenvrouw van Appingedam, ging in protest tegen het weghalen van de volgens haar ruim honderd jaar oude plataan.'De boom is beeldbepalend en moet gewoon blijven bestaan', zei Witjes eerder tegen RTV Noord. De gemeente heeft nu toch haar eigen plan getrokken.