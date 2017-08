Pekelders eisen duidelijkheid van Acantus

Bewoners van de Scheepshellingstraat in Oude Pekela en de Lindenlaan in Nieuwe Pekela willen eind deze maand duidelijkheid van woningcorporatie Acantus. Ze hebben daarvoor een bijeenkomst belegd.

De woningen aan de Scheepshellingstraat en de Lindenlaan staan op de nominatie om gesloopt te worden. De bewoners zien dat niet zitten.Ze hebben een brief geschreven aan Acantus-directeur Anita Tijsma waarin ze duidelijkheid eisen over de toekomst van hun straten. Tijsma wordt uitgenodigd om die duidelijkheid op 30 augustus te geven tijdens een bijeenkomst in De Binding in Oude Pekela.Volgens Marga Wubbema, SP-raadslid en lid van het actiecomité, zijn er constant gemengde signalen. 'Acantus heeft gezegd dat de huizen drie jaar kunnen blijven staan, maar zwart op wit krijgen we dat niet', zegt Wubbema. 'De kosten voor renovatie veranderen ook constant.'Aan die onduidelijkheid moet nu een eind komen, vindt Wubbema. 'We hebben Acantus keurig uitgenodigd voor 30 augustus. Ze willen graag transparant zijn, dan kunnen ze echt niet wegblijven.'