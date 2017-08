Pan te lang op het vuur: twee gewonden

(Foto: Marcel Klip)

Bij een keukenbrand aan de Gruttostraat in Foxhol zijn dinsdagrond rond het middaguur twee personen gewond geraakt bij een keukenbrand.

De twee kregen rook binnen en moesten door ambulancepersoneel worden behandeld. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.



Pan

Oorzaak van het brandje was een pan, die te lang op het vuur stond. De pan werd naar buiten gegooid, maar de rook had zich inmiddels verspreid door de woning. De brandweer ventileerde de woning en de situatie is inmiddels onder controle.