Deze kerken luiden de klok voor Huizinge

Zevenentwintig kerken laten woensdagavond hun klokken luiden voor Huizinge. De meeste staan in de omgeving waar de aardbeving te voelen was, maar ook de Der Aa-kerk en de Martinitoren doen mee.

Het klokkengelui om acht uur 's avonds is een steunbetuiging aan de gedupeerden van de aardbevingen door gaswinning. De actie is onderdeel van de herdenking: de grootste en zwaarste beving was woensdag precies vijf jaar geleden te voelen, het epicentrum lag in Huizinge. Omdat deze beving voor velen in het aardbevingsdossier een belangrijk keerpunt was, wordt ze groots herdacht.Gedupeerden en sympathisanten lopen vanuit twee plaatsen naar boerderij Melkema aan de rand van het dorp. Ze hebben koffers bij zich om de ontheemdheid van de Groningers te symboliseren.Om 22.30 zullen de klokken van de kerk in Huizinge klinken, op het moment dat vijf jaar eerder de aarde trilde. Daarvoor, om 20.00 uur dus, luiden 27 kerken de herdenking in.SchildwoldeNiekerk (de Marne)LeermensHolwierdeBierumKrewerdLangezwaag (Mattheuskerk) van PKN gemeente Langezwaag, Luxwoude en - JonkerslânKantensHarenScheemdaAppingedamOldehoveFransumFarmsumMeedhuizenRK kerk KloosterburenRK kerk Wehe den HoornRK kerk Uithuizen,RK kerk DelfzijlRK kerk BedumUlrumMiddelstumZuurdijkBeertaImmanuelkerk GroningenDe Bron GroningenDe Fontein GroningenMartinikerk GroningenDer Aa-kerk Groningen