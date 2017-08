Wildvreemden leveren gestolen pc weer af bij eigenaar

Zo wordt je pc gejat bij een inbraak, zo leveren volstrekt onbekenden het apparaat weer bij je af. Het overkwam Bas Nanninga uit Bad Nieuweschans.

Het verhaal van Nanninga en zijn computer begint zondag. Na een korte vakantie stapt hij uitgerust zijn huis weer binnen. 'Ik kwam via de achterdeur binnen en zag dat de kastjes en spulletjes niet op hun plek stonden. Dan heb je het gevoel al: oe, hier is iets gebeurd.'Onder meer Nanninga's televisie en fotocamera zijn weg, maar ook zijn oude computer. 'Met alle foto's en herinneringen', vertelde Nanninga maandag bij Edwin op Noord . Ook gegevens van de visvereniging waar hij secretaris is, zijn foetsie.'Ik sta er niet bij stil dat andere mensen bij je binnen kunnen komen. Het is in Bad Nieuweschans altijd rustig.'Via Facebook doet Nanninga na de inbraak meteen een oproep aan de inbrekers. Zelf looft hij een beloning van 75 euro uit. Anderen verhogen deze naar zo'n 400 euro.'Meneer de grote boef, je mag het ook kopiëren op een harde schijf, daar zouden we ook blij mee zijn', zet hij zijn oproep nog kracht bij op Radio Noord.Maandagavond neemt het verhaal een onverwachte wending. Twee wildvreemde mensen staan voor zijn deur. 'Eentje had een pasfoto van mijn dochter in de hand', vertelt Nanninga.'De ander deed de kofferdeksel open en daar lag mijn pc. Ik was wel een beetje ontroerd. Je verwacht niet dat zoiets terugkomt. Dat had ik al uit mijn hoofd gezet. Het is een heel bizar verhaal.'Over het hoe en wat van het terugkrijgen van zijn computer wil Nanninga niet te veel zeggen. 'De dochter las het berichtje op Facebook en meende te weten dat het apparaat ergens in de schuur stond, en zo is het aan de rol gekomen', is het enige wat hij los wil laten.'Ik ben hartstikke blij dat de pc terug is. Daar ging het mij voornamelijk om. Ik bevat het zelf ook nog niet.' Ook de 400 euro mogen Nanninga en zijn vrienden op zak houden. De twee anonieme bezoekers zagen af van een beloning.