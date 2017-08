Gemeente vraagt organisatie KEI-week of het wat zachter mag

Gemeente Groningen gaat de organisatie van de KEI-week vragen of het volume van de tweede muziekavond op de Grote Markt, vanavond, wat zachter mag.

De gemeente kreeg vragen van Stadjers binnen over het volume maandagavond. 'We hebben het volume natuurlijk gemeten, maar het voldeed aan de geluidsnormen', aldus woordvoerder Peter Duzink. Toch gaat de gemeente wel in gesprek met de KEI-organisatie.Gisteren draaide onder andere DJ Paul Elstak hardstyle-plaatjes op de openingsavond van de KEI-week. Omdat de wind richting het Noorden stond, konden noordelijke stadjers flink 'meegenieten' van de dreunende beats.Daar zit hem volgens de gemeente de crux. Bewoners in de noordelijke wijken hoorden het weekend namelijk al drie dagen de dance-klanken van het Paradigm Festival op het SuikerUnie-terrein.'Ik kan me voorstellen dat inwoners denken: nu zijn we alweer de sjaak', aldus Duzink. 'Daarom gaan we dinsdagmiddag zitten met de organisatie. We gaan ze vragen om minder decibel aan geluid te produceren. Maar we kunnen ze niet verplichten, omdat ze al aan het geluidsniveau voldeden.'Dinsdagavond staat traditioneel de Night of the Songs op het programma in de KEI-week. Dat is een karaokefeest waarin studenten kunnen meezingen met teksten op het scherm, en bijvoorbeeld het lijflied van het Groningse studentenleven leren. De tweede en laatste podiumavond heeft doorgaans minder dancemuziek dan de maandagavond. Die zag er trouwens zo uit: