Huurders Appingedam eisen opheldering over versterking

Huurders van de wijk Tjamsweer in Appingedam hebben dinsdag actie gevoerd bij woongroep Marenland. Ze willen dat hun huizen niet versterkt worden, maar gesloopt en herbouwd.

De verhuurder wil de huizen aan de Prinsesseweg versterken. Volgens huurders zijn de woningen zo slecht onderhouden, dat ze beter kunnen worden gesloopt en herbouwd.Ook vrezen ze dat het beloofde systeem van nul-op-de-meter hen geld gaat kosten. En ze vinden dat er heel slecht gecommuniceerd over de plannen.Directeur Gerke Brouwer van Marenland liet onlangs weten dat zeker vijf van de twaalf huurders instemmen met de versterkingsplannen. Dat heeft kwaad bloed gezet in de buurt.Huurder Frans Muler: 'Dat klopt niet. We zijn de deuren bij langs gegaan en hebben handtekeningen verzameld. Maar één iemand zegt ja tegen de versterkingsplannen. En eentje twijfelt nog; de rest is tegen.'En met die handtekeningenlijst klopt Mulder en Ellen Dijkema onverwacht aan bij Marenland. Tot verrassing van de directeur, die achter gesloten deuren met ze in gesprek gaat.Het is een goed gesprek, laat Mulder na afloop weten. 'Maar,' zegt hij ook, 'We zijn er nog niet. We gaan volgende week weer om tafel en zullen wel kijken wat dat oplevert.'En Marenland-directeur Gerke Brouwer na afloop. 'Er leven nog veel vragen bij de huurders. Wij gaan proberen die zorg weg te nemen door verder met de mensen in gesprek te gaan.'Daarbij is overigens wel één ding klip en klaar: 'Het wordt versterken en geen sloop en nieuwbouw,' kondigt Brouwer alvast aan.