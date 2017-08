Verpleegster reanimeert patiënt in Ommelander Ziekenhuis niet

(Foto: Archief RTV Noord)

Een 65-jarige verpleegster uit de gemeente Ten Boer stond dinsdag voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, omdat zij op 26 augustus 2015 in het ziekenhuis in Winschoten een patiënt niet heeft gereanimeerd.

Geschreven door Marjan Buring

De 72-jarige man overleed.



Niet geluisterd naar de familie

De familie had gewild dat het familielid werd gereanimeerd, maar daar luisterde de vrouw niet naar. De inspectiedienst diende een klacht in bij het tuchtcollege.



De Inspectie voor de Gezondheidzorg vindt dat de verpleegster het ziekenhuisprotocol aan haar laars heeft gelapt.



'Zieker dan was beschreven'

De patiënt leed aan darmkanker en had uitzaaiingen. Hij was volgens de verpleegkundige in werkelijkheid zieker dan in het dossier was beschreven. De vrouw zette de man op een po-stoel. Toen ze terugkwam lag hij scheef in die stoel.



Nare dood

Ze riep er twee collega' s bij. De collega's vroegen of de man moest worden gereanimeerd. 'Nee', zou de verpleegkundige hebben gezegd. 'Hij had sondevoeding en zou dan alsnog zijn gestikt en een nare dood sterven', zei de vrouw tegen de tuchtrechters. En tijd om een arts erbij te roepen, was er volgens haar niet.



Ontslagen

De inspectiedienst verwijt de verpleegkundige ook dat zij in haar verslag niet heeft gemeld wat er precies is gebeurd. De vrouw werd na 14 jaar dienst in het Ommelander Ziekenhuis Groningen ontslagen.



De uitspraak is op 26 september.