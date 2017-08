Noord Vandaag: Het zit de KEI-organisatie niet mee

De KEI-week is maandag begonnen. Springen, hossen, beuken en veel beats: de studenten feesten erop los. Maar als dit in de binnenstad gebeurt, zijn er mensen die daar minder gecharmeerd van zijn. Veel mensen doen hun beklag over de muziek van de KEI-week. Dat – en meer – in Noord Vandaag

Zo reageert Hannah Homan: 'Het zou fijn zijn als ze ook normale muziek draaiden met de KEI-week. Ik krijg hoofdpijn van dit wanstaltige gedreun jongens.' En zo kwamen er meer klachten binnen.De Gemeente Groningen heeft aan de organisatie gevraagd of de muziek wat zachter mag. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag.Het is overigens niet de enige ophef over de KEI-week. De Partij voor de Dieren roept de organisatie op om geen ballonnen op te laten tijdens de introductieweek van studenten in Stad. Volgens de partij is het oplaten van ballonnen slecht voor de natuur. De organisatie van de KEI-week ging hierin mee.Is het een bijzonder natuurverschijnsel, of de aanleiding voor hel en verdoemenis? Volgende week krijgt een groot deel van de Verenigde Staten een zonsverduistering te zien. Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit is erbij.De Great American Eclipse, zoals het verschijnsel in de VS wordt genoemd, zal Jurriens' negende zonsverduistering worden. Hij reist de wereld over om eclips te zien.Jurriens is gefascineerd door zonsverduisteringen. Hij vertelt in Noord Vandaag over plekken waar hij al is geweest om de zonsverduistering heeft kunnen zien, waar hij op let en meer.Ze werd ook wel de Princes van Veele genoemd. Geertje Gepkea Trenning uit Veele had een eigen tramhalte voor de deur en beschikte over een auto met chauffeur. Ze was de enige dochter van een rijke herenboer, groeide op in extreme weelde, maar eindigde eenzaam en berooid.Vanaf donderdag komt Geertje weer tot leven in een theatervoorstelling over haar: Geertje Gepkea Trenning, Prinses van Veele.- Na Hoogezand en Appingedam verdwijnt nu ook de pinautomaat aan het Oldambtplein in Winschoten. De SNS Bank is bang het slachtoffer te worden van een plof- of ramkraak van de geldautomaten. Ook de omwonenden zouden gevaar lopen.- Ook tijdens de bouwvak wordt er volop gewerkt aan het Groninger Forum. Dinsdag zijn de eerste roltrappen op hun plek gehesen. Dat was een bijzondere klus. De trappen werden in zijn geheel over het 45 meter hoge gebouw gehesen.- Statushouders uit Eritrea die wonen in de gemeenten Winsum en De Marne krijgen sinds kort zwemles. Het gaat om een initiatief van Coming Home, een kerkelijke organisatie in Winsum, die statushouders helpt bij hun inburgering.- Bombay, Polen, Bethlehem: de provincie Groningen kent diverse 'buitenlandse' plaatsnamen. RTV Noord gaat deze zomer naar een paar van die bijzondere plekken toe. Dinsdag kreeg Napels visite van Ronald.Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.