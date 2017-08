GGZ-verpleger voor tuchtraad vanwege geluidsopname douchende patiënten

Bewoners van een psychiatrische instelling samen laten douchen en er geluidsopnames van maken. Daarvoor stapte GGZ-instelling Lentis naar het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De zaak diende dinsdagmiddag.

De zaak speelde zich in 2016 af in een woonvorm van Lentis in Stadskanaal. De twee bewoners hadden al een langere tijd een relatie. Beiden hadden bij het douchen hulp nodig. De verpleegkundige liet hen samen douchen en stelde voor dat ze elkaars rug schrobden. Ze maakte een geluidsopname van het douchen en liet die later aan haar collega's horen.Enkele collega's trokken aan de bel en maakten melding. Volgens de verpleegkundige heerste binnen de woonvorm een ongedwongen sfeer en werd vaker informatie en foto's via een groepsapp onder de collega's verspreid. Lentis vindt dat de medewerkster grensoverschrijdend heeft gehandeld.De verpleegkundige werd nadien ontslagen. Ze zei tegen de tuchtrechters dat ze snapte dat de geluidsopnamen ongepast waren. 'Ik heb te naïef gedacht dat de opnames onder de collega's bleven. Ik had liever gehad dat ze naar mij waren gestapt, en ik had de fout willen herstellen.'De vrouw heeft de bewoners het samen douchen naar eigen zeggen niet opgedrongen. 'Ze waren verrast, maar ook enthousiast. Het is bij het rugwassen gebleven. Er is niets ranzigs gebeurd.'De twee bewoners zijn psychiatrische patiënten die al langere tijd in de instelling verblijven. Beiden wonen binnen de instelling samen. Lentis vindt dat het samen douchen een impulsieve actie was van deze verpleegkundige. Er zijn geen duidelijke protocollen over. 'Maar ze had eerst binnen het team moeten overleggen'. Het opnemen van de douchegeluiden was volgens de instelling 'uit den boze. Er is vooraf geen toestemming gevraagd'.Behalve de vrouw te ontslaan, diende Lentis dus ook een klacht in bij het tuchtcollege. 'Voor de toekomstige werkgevers moet zichtbaar zijn dat dit is gebeurd. De gezondheidszorg moet tegen dergelijke acties worden beschermd.' Het incident is ook gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.De inspectiedienst onderneemt geen verdere stappen, omdat de vrouw inziet dat ze fout heeft gehandeld. De uitspraak is op 26 september.