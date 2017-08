Automobiliste verdacht van opzettelijke aanrijding (update)

(Foto: Merlano Kraan/112Groningen)

Een automobiliste is dinsdagmiddag aangehouden na een aanrijding in de Engelstilstraat in Winschoten. De vrouw reed een voetganger aan.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft het er alle schijn van dat de vrouw het slachtoffer opzettelijk heeft aangereden. De vrouw is aangehouden voor een poging tot doodslag.



De voetganger ligt met onbekende verwondingen in een ziekenhuis.