KEI-week blaast ballonnenactie af na oproep

De organisatie van de KEI-week blaast de eerder geplande ballonnenactie af. Aanleiding hiervoor is een oproep van Partij voor de Dieren en jongerenorganisatie 'PINK'.

Zij vonden de actie niet kunnen vanwege milieuschade. 'Een groot deel van de ballonnen belandt in de natuur en blijft daar als vuilnis achter. Dieren kunnen de ballon zien als voedsel, met het risico er in te stikken.'De KEI-Week had de actie bedacht in samenwerking met het Rode Kruis. Die organisatie viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. Maar de ballonnen worden nu dus geschrapt.'Dit besluit is genomen in verband met milieuoverwegingen en met het oog op dierenwelzijn. De ballonnenactie werd georganiseerd om aankomende eerstejaarsstudenten in Groningen bekend te maken met de Studentendesk van het Rode Kruis Groningen', aldus de KEI-organisatie.De organisaties zijn in overleg over een duurzaam alternatief om het 150-jarige bestaan van het Rode Kruis samen te vieren.