'In Eritrea heb ik nooit gezwommen, maar wil het graag leren'

Aangemoedigd door de kerkelijke organisatie Coming Home volgen twaalf Eritrese statushouders zwemlessen in zwembad De Hoge Vier in Winsum.

Het gaat om statushouders die wonen in de gemeenten Winsum en De Marne. Coming Home heeft ze enthousiast gemaakt om te leren zwemmen. 'Want zwemmen, dat kunnen ze geen van allen', zegt Marga Lok.'Wij vinden het belangrijk dat ze in dit waterrijke land de zwemkunst machtig zijn. We hebben ze voorgesteld om zwemles te nemen en wij hebben dat geregeld met de gemeenten en het zwembad.'Gert Huisman is zweminstructeur in De Hoge Vier. Samen met een collega heeft hij de Eritreeërs onder zijn hoede. 'We geven ze nu een paar weken les en het gaat steeds beter.''Ze raken vertrouwd met het water en bouwen zelfvertrouwen op. In Nederland is zwemmen een vrijetijdsbesteding, dat kennen ze niet in Eritrea. Daar moeten ze aan wennen.'Marry Yewhans vindt het moeilijk om te leren zwemmen. 'In Eritrea heb ik nooit gezwommen, maar ik vind het belangrijk om het te leren. Hier in Nederland is zo veel water, dan is het goed om te kunnen zwemmen. Maar het is lastig. Vooral de rugslag vind ik moeilijk.'De lessen worden betaald uit het participatiefonds van de gemeente Winsum. Daaruitkunnen inwoners die het niet breed hebben een bijdrage krijgen om bijvoorbeeld lid te worden van een sportclub.De Eritreeërs hebben besloten het geld te besteden aan zwemlessen.