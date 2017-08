Kinderen halen geld op voor vernield zwembad Ten Boer

(Foto: RTV Noord / Marten Nauta)

Een groep kinderen uit Ten Boer zamelt geld in voor het zwembad in Ten Boer. Afgelopen weekend beschadigden vandalen het zwembad dusdanig, dat het bad maandag niet open kon.

200 euro

Inmiddels is er bijna 200 euro opgehaald, vertelt bedrijfsleider Dominic Houwing. Dit bedrag wordt gebruikt voor de noodreparaties. 'En de kinderen gaan vrolijk door', zegt Houwing. 'De komende dagen proberen ze nog meer geld op te halen. Zo hebben ze de lokale supermarkt aangespoord om een bakje neer te zetten waarin mensen lege flessenbonnen kunnen doen.'



Meer bezoekers dan normaal

Zwembad De Blinkerd had dinsdag veel meer bezoekers dan normaal, zegt de bedrijfsleider. 'Sommige mensen zijn nieuwsgierig, en anderen zijn gewoon blij dat ze kunnen zwemmen. Al met al denk ik dat we wel veertig tot zestig extra zwemmers hebben mogen verwelkomen vandaag.'



Schade

De vandalen hebben flinke schade toegebracht aan het zwembad. De kosten voor het repareren of vervangen van de dekens die over het bad heen liggen, lopen in de tienduizenden euro's. De vandalen hebben overigens laten weten de kosten te zullen vergoeden. Zij hebben zich gisteren via Facebook bij het bestuur van het zwembad gemeld.



Lees ook:

-Vandalen dwingen zwembad Ten Boer tot sluiting

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/181937/Vandalen-dwingen-zwembad-Ten-Boer-tot-sluiting

-Vandalen hebben spijt van vernielen zwembad Ten Boer

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/181955/Vandalen-hebben-spijt-van-vernielen-zwembad-Ten-Boer

-Vernielde zwembad in Ten Boer gaat dinsdag open

http://www.rtvnoord.nl/media/60734/Vernielde-zwembad-in-Ten-Boer-gaat-dinsdag-open