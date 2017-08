Grijze wouw gesignaleerd bij Overschild

(Foto: Wilco van der Laan)

Het afgelopen weekend is een grijze wouw gesignaleerd in natuurgebied Tetjehorn bij Overschild. Fotograaf Wilco van der Laan legde de in Nederland zeldzame roofvogel vast.

De grijze wouw bivakkeert al weken in de omgeving van Overschild. Normaliter komt deze vogel in Zuid-Europa voor.



Hij voelt zich thuis

De kleine roofvogel is pas eenmaal eerder - in 2015 - waargenomen in de provincie Groningen. Hij voelt zich blijkbaar thuis, want hij trekt zich niks aan van belangstellenden.