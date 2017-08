Vrouwelijke verdachte zaak Jesse van Wieren trekt hoger beroep in

Desiree G., de vrouwelijke verdachte in de zaak rond de dood van Jesse van Wieren, gaat toch niet in hoger beroep.

G. kreeg afgelopen juni acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op Jesse van Wieren uit Leens. Ze zou de moord samen met haar vriend, Rhowan P., hebben gepleegd. Hij kreeg dezelfde straf.Desiree G. was het na de rechtszaak niet met haar straf eens. Ze had het gevoel dat ze haar verhaal niet goed heeft kunnen doen tijdens de rechtszaak. Ze was volgens haar advocaat Japke Boelstra 'dichtgeklapt'. Daarom ging ze in hoger beroep Daar ziet ze nu toch vanaf. Ze wil zich volledig richten op haar tbs-behandeling. Rhowan P. ging na het vonnis in juni ook in hoger beroep. Hij staat daar vooralsnog nog steeds achter.De twee zouden Jesse van Wieren uit Leens op 1 januari 2016 hebben mishandeld, gedood en begraven in de tuin van P. De verdachten spraken van noodweer.'De trieste conclusie is dat nooit duidelijk wordt wat precies is gebeurd. Wel is duidelijk dat Jesse van Wieren met meerdere messteken om het leven is gebracht. Hij is respectloos in een kuil gestort', zei de rechter toen hij de uitspraak deed. Hij verwees naar het feit dat Van Wieren begraven is in de achtertuin van de verdachten.