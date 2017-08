Groninger Forum heeft eerste bevingsbestendige roltrappen

Ook tijdens de bouwvak wordt er volop gewerkt aan het Groninger Forum. Dinsdag zijn de eerste roltrappen op hun plek gehesen. Dat was een bijzondere klus.

De trappen werden in zijn geheel over het 45 meter hoge gebouw gehesen. Een precisieklusje tot op de millimeter nauwkeurig.De bouw van het Groninger Forum werd twee jaar geleden stilgelegd omdat de constructie niet ingericht was op de aardbevingen in onze provincie. Daar zijn inmiddels maatregelen voor genomen. Zo zijn de stalen constructies dikker. Ook de roltrappen zijn aardbevingsbestendig.'We leggen rubberen matjes en schuifconstructies aan de onderkant. Daardoor kan de roltrap bij een trilling meebewegen, maar er nooit uit schieten', vertelt Erwin Nijenkamp van bouwer BAM.Inmiddels zijn de eerste drie roltrappen op hun plek. In totaal komen er veertien. De klus wordt juist in de zomervakantie uitgevoerd, omdat het dan wat rustiger is op de bouwplaats.'Voor het hijsen van de roltrappen hebben we de grote kranen nodig. Die zijn normaal gesproken volop in bedrijf voor het werk aan de constructie. Nu hebben we mooi de tijd om de roltrappen te plaatsen', zegt Nijenkamp.De bouw van het Forum vordert gestaag. Zo zijn de contouren van de vijf bioscoopzalen al te zien. In de loop van de komende maanden wordt het hoogste punt bereikt. 'We zitten nu op de achtste verdieping. Daar komen nog drie bovenop, dus aan het einde van het jaar zijn we volledig op hoogte.'Zoals het nu lijkt wordt het Groninger Forum eind volgend jaar opgeleverd. Dan verhuizen onder meer de bioscoop en de bibliotheek naar het pand. In de loop van 2019 gaat het Forum open voor publiek.