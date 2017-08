Roze pand Grote Markt kan nog niet worden gesloopt

Het roze pand op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat kan voorlopig nog niet worden gesloopt omdat het pand ernaast dan zou instorten. Dat laat de gemeente desgevraagd weten.

In het kleine maar monumentale pand, aan de Poelestraat 8, zit nu de Stadsgarderobe gevestigd. Maar het gebouw is niet stevig genoeg om zelfstandig te kunnen blijven staan. Er is inmiddels een vergunningaanvraag ingediend om het pand stabiel te maken. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat dat zo snel mogelijk gebeuren.In juni was al begonnen met het strippen van het roze geverfde gebouw, waar tot 2013 onder andere sportschool Springs in gevestigd was. De bedoeling is dat op die locatie een combinatie komt van horeca en appartementen onder de naam Merckt.