NAM verwijdert gewraakt twitterbericht

De NAM heeft de tweet verwijderd, waarin burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond wordt gevraagd een twitterbericht over de verjaring van schade te corrigeren.

Over deze openbare terechtwijzing ontstond vorige week veel beroering op sociale media. Het draait om een twitterbericht van Van Beek, waarin ze opmerkt dat het 'een gemiste kans is van de NAM om af te zien van verjaring van alle geleden schade.'De NAM verwijt haar vervolgens dat deze mededeling 'feitelijk onjuist' is. En eist in het openbaar dat er een correctie komt. Dat weigert de burgemeester.Het gasconcern komt op haar schreden terug en zet een streep door het gewraakte twitterbericht.